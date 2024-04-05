В Башкирии из-за паводка отменили несколько автобусных рейсов

Так, отменены рейсы Уфа-Нефтекамск, Уфа-Ижевск, Уфа-Николо-Березовка в прямом и обратном направлении.
По вопросам работы маршрутов ГУП «Башавтотранс» можно обратиться по номеру горячей линии: 8 (347)2626662.
В Башкирии в связи с подъемом уровня паводковых вод отменили три автобусных рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
Так, отменены рейсы Уфа-Нефтекамск, Уфа-Ижевск, Уфа-Николо-Березовка в прямом и обратном направлении.
По вопросам работы маршрутов ГУП «Башавтотранс» можно обратиться по номеру горячей линии: 8 (347)2626662.