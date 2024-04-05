Как ведется подготовка дорожной инфраструктуры к летнему сезону

«По поручению Сергея Собянина мы готовим к лету дорожную инфраструктуру столицы — более 60 тысяч объектов, в том числе светофоры. Это важные элементы обеспечения безопасности движения, которые должны быть издалека видны и легко различимы. Поэтому мы следим за их состоянием и регулярно очищаем от грязи и пыли», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.