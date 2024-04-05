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Как ведется подготовка дорожной инфраструктуры к летнему сезону

До конца апреля промоют светофоры, дорожные знаки, навигационные стелы, приведут в порядок велопарковки.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начинает ежегодную масштабную подготовку объектов дорожной инфраструктуры к летнему сезону.

В общей сложности до конца апреля промоют около 56 тысяч светофоров и обновят краску на колонках и шкафах. Кроме того, приведут в порядок более четырех тысяч велопарковок и одну тысячу стел пешеходной навигации.

«По поручению Сергея Собянина мы готовим к лету дорожную инфраструктуру столицы — более 60 тысяч объектов, в том числе светофоры. Это важные элементы обеспечения безопасности движения, которые должны быть издалека видны и легко различимы. Поэтому мы следим за их состоянием и регулярно очищаем от грязи и пыли», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы не создавать помех движению, работы проводят в часы пониженного дорожного трафика и в выходные дни. Специалисты соблюдают все требования безопасности.