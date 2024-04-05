Красноярец пожаловался на воробья в продуктовом магазине

Житель Красноярска пришел за покупками в ТРЦ «Планету» и зашел в магазин «Окей». Выбирая товары, мужчина заметил воробья, который прыгал по крупам и летал возле хлебобулочного отдела. В итоге красноярец пожаловался в Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства связались с представителями магазина. Там объяснили, что у компании есть контракт по регулярному вылову птиц, так как такое случается из-за расположения магазина. Отметим, что «Окей» находится рядом с выходом из ТРЦ.
Несмотря на это, Роспотребнадзор вынес магазину предупреждение.