Спектакли, кинопремьеры, концерты — АФИША выходных в Краснодаре

Предстоящие выходные в Краснодаре обещают быть насыщенным с точки зрения культурной программы. Концерты, спектакли, кинопремьеры — развлечения в краевой столицы можно выбрать по своим предпочтениям. Афишу предстоящих выходных представляет ИА KrasnodarMedia.
Спектакль «Танго втроём» (18+).
Комедия с элементами трагедии о том, что мир театра завладевает сердцами насовсем. В центре сюжета — бывшая звезда мюзик-холла, которой предоставляется шанс вернуться на сцену на одну ночь. Ее ожидания возвращения к былой славе переворачивают привычный порядок в жизни как самой актрисы, так и ее окружения — соседки и комического профессора, влюбленного в нее. В роли главной героини выступает прима Краснодарского драмтеатра Вера Великанова. Для художника-постановщика театра Кирилла Еремина это первый опыт работы в новом качестве.
Когда: 5 апреля, 18:30.
Где: Театр драмы им. М. Горького, ул. ул. Красноармейская, д. 110.
Стоимость: от 700 ₽
Standup (18+)
Смех продлевает жизнь. За отличным настроением и хорошим времяпрепровождением в компании друзей — в центр, чтобы посмеяться от души и разнообразить свой уикенд.
Когда: 5 апреля. 17.30 — сбор гостей, в 18.30 — начало мероприятия.
Где: Standup Bar Krasnodar, Красная, 118.
Стоимость: от 400 ₽
Концерт Кубанского симфонического оркестра (6+)
Начать выходные с классической музыки — это хорошая идея. Пятничный вечер будет незабываемым, а атмосфера зала органной и камерной музыки подарит приятное чувство наполненности.
Когда: 5 апреля в 19:00.
Где: Красная, 122.
Стоимость: от 700 ₽
Концерт Александроса Тсопозидиса (12 +)
Погрузитесь в чарующие мелодии Александроса Тсопозидиса — его зажигательные хиты, такие как «Бродяга» (12+), «Монахос» (12+) и «Кавказ» (12+) подарят много положительных эмоций.
Когда: 5 апреля в 19:00.
Где: Центральный концертный зал, Красная, 5.
Стоимость: от 1500 ₽
Фильм «Лед-3» (6+)
Надя выросла и стала фигуристкой. Ее сердце мечтает о покорении «Кубка Льда» (16+), точно так же, как и мечтала ее мама в прошлом. Однако ее отец настаивает на том, чтобы дочь не продолжала спортивную карьеру, опасаясь за ее благополучие и стараясь уберечь от будущих трудностей, основываясь на своем опыте потерь. Во время секретной тренировки Надя встречает молодого и дерзкого хоккеиста из Москвы, и между ними возникает молодая и искренняя любовь. Отец не одобряет и не верит в искренность чувств юноши, приводя к разлуке влюбленной пары. Но преодолевая все препятствия, настоящая любовь становится только крепче, и когда в сердце царит любовь — даже самые невероятные финалы могут стать реальностью.
Когда: 5 апреля, 13:15, 21:50.
Где: Монитор СБС, Уральская, 79/1.
Стоимость: от 260 ₽
Мультфильм «Три богатыря и Пуп земли» (6+)
Перед тремя богатырями встал вопрос о том, что произошло еще до тех давних времен, о которых рассказывают сказки. Неожиданно для них начали происходить странные события: Горыныч нашел динозаврика, а Алеша Попович со своим другом Юлием и конем Князем внезапно исчезли в земле. Теперь им нужно срочно разобраться, как вернуться обратно в настоящее и раскрыть тайну загадочного существа по имени Пуп Земли.
Когда: 5 апреля.
Где: ТЦ «Oz-молл», Крылатая, 2. (Врмя сеансов разное).
Стоимость: от 100 ₽
Фильм «Летучий корабль» (6+)
Царь намерен выдать свою дочь Забаву замуж за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Однако принцесса мечтает выйти замуж по настоящей любви. Внезапное знакомство с простым, но честным и обаятельным Иваном нарушает планы коварного Поля, стремящегося к короне. В борьбе за власть и богатство у злодея есть темные силы, но на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и надежда.
Когда: 5 апреля, 21.20.
Где: Монитор СБС, Уральская, 79/1.
Стоимость: 440 ₽
Спектакль «Щелкунчик» (0+)
Сюжет описывает сказочное приключение Мари и Щелкунчика, включающее битву с мышами и торжество добра и любви. Балет Чайковского основан на человечности, перенесенных в мир музыки. Поставленный Юрием Григоровичем спектакль представляет собой новую интерпретацию классического произведения с оригинальными композициями и танцами.
Когда: 6 апреля, 17.00.
Где: Краснодарский музыкальный театр, ул. Красная, 44.
Подробности по телефону:
Концерт «История за тысячу» (16+)
Талантливые комики на сцене делятся своими самыми забавными историями. Но ведь это не было бы настоящим шоу, если бы все было так просто, верно? После выступления комиков, на сцену приглашаются зрители, которые имеют возможность поделиться своей лучшей историей, соблюдая формулу юмора. Это отличная возможность для каждого зрителя проявить свой комический талант и получить заслуженное признание и вознаграждение.
Где: Ринго, Калинина, 269.
Когда: 6 апреля, 17:00.
Стоимость: от 300 ₽
Фильм «Ненормальный» (12+).
8-летний Коля отличается от всех других детей. Мама мальчика, Татьяна, уже потеряла надежду на выздоровление своего сына от врожденной болезни, поэтому она перестала верить в врачей. Но Юрий, ее новый знакомый, решительно намерен помочь Коле встать на ноги с помощью своей уникальной гимнастической системы. Во время занятий случайно выяснилось, что у мальчика есть музыкальный талант, и обучение игре на фортепиано стало еще одним этапом на пути к выздоровлению. У Коли впереди трудный путь — участие в престижном конкурсе пианистов в Китае, первое свидание и множество препятствий. Но целительная сила музыки и отцовская любовь помогут ему преодолеть все трудности. Эта история вдохновлена невероятной реальностью.
Где: Монитор СБС, ул. Уральская, 79/1.
Когда: 6 апреля, 12:00, 18:40, 23:10.
Стоимость: от 630 ₽
Концерт «Магия солнца» (6+)
Шоу-театр приглашает зрителей в увлекательное путешествие по всему миру, следуя за солнцем, которое каждое утро поднимается на востоке, а вечером опускается на западе. В соответствии с этим расписанием составлена программа всего концерта.
Зрители смогут насладиться богатством и разнообразием культур разных стран. В программе представлены утончённые восточные танцы и песни, молдавские, еврейские и баварские номера, а также романтика летних ночей Италии и Франции. И, конечно же, не обойдётся без задорной русской пляски.
«Магия Солнца» — это более 20 новых оригинальных танцевальных и вокальных композиций, которые исполняют более 400 артистов балета и солистов шоу-театра.
Где: Дворец искусств «Премьера», ул. Стасова, 175.
Когда: 6 апреля, 17:00.
Подробности по телефону: +7 (861) 231 36 20.
Воскресенье 7 апреля.
Концерт Archi (16 +)
Поп-исполнитель Archi даст большой концерт, чтобы создать для вас весеннее настроение. Он исполнит свои самые популярные и любимые слушателями композиции.
Где: Кроп Arena, ул. Путевая, 5/1.
Когда: 7 апреля, 20:00.
Стоимость: от 1200 ₽
Вечер поэзии «Около любви» (18 +)
Поэтические вечера от Лусине Пустовой — это уникальная возможность погрузиться в мир классической поэзии. Это не просто вечер поэзии, а настоящее состязание между мужской и женской поэзией о любви. Любовь — это сила, которая может созидать и разрушать, вызывать нежность, страсть, боль, ревность, страх и восхищение.
На вечере «Около любви» прозвучат стихи С. Есенина, М. Цветаевой, Р. Рождественского, А. Дементьева, А. Ахматовой и других поэтов.
Когда: 7 апреля, 16:00.
Где: Loft Avrora Garden, ул. Дальняя 2/6.
Стоимость: от 3 000 ₽
Концерт Льва Марселя (18+)
В рамках своего тура популярный участник телешоу Stand Up (18+) на ТНТ (18+) посетит Краснодар, чтобы устроить незабываемое выступление и покорить зрителей своим юмором.
Когда: 7 апреля, 20:30.
Где: Ринго, ул. Калинина, 269.
Стоимость: от 600 ₽