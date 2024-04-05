Спектакли, кинопремьеры, концерты — АФИША выходных в Краснодаре

Надя выросла и стала фигуристкой. Ее сердце мечтает о покорении «Кубка Льда» (16+), точно так же, как и мечтала ее мама в прошлом. Однако ее отец настаивает на том, чтобы дочь не продолжала спортивную карьеру, опасаясь за ее благополучие и стараясь уберечь от будущих трудностей, основываясь на своем опыте потерь. Во время секретной тренировки Надя встречает молодого и дерзкого хоккеиста из Москвы, и между ними возникает молодая и искренняя любовь. Отец не одобряет и не верит в искренность чувств юноши, приводя к разлуке влюбленной пары. Но преодолевая все препятствия, настоящая любовь становится только крепче, и когда в сердце царит любовь — даже самые невероятные финалы могут стать реальностью.