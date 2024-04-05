В Казани по случаю Рамадана запустили бесплатный автобус

Сегодня в Казани по случаю Рамадана начал работать бесплатный автобус маршрута № 30. Инициатива принадлежит благотворительному фонду «Закят» Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Рейс будет функционировать с 6:00 до 18:00 и предназначен для всех желающих.
Особенностью данного автобуса его оформление: на лобовом стекле размещена табличка с надписью «Рамазан мөбарәк булсын», а интерьер украсили воздушные шары.
«Сегодня в третий раз за последний мы проводим благотворительную акцию. Маршрут 30 автобуса является одним из наиболее протяжных, связывает два дальних конца города. За 12 часов пассажиропоток может составить порядка тысячи человек», — поделился директор фонда «Закят» Булат Марданов.
Ранее Рустам Минниханов принял участие в «Шатре Рамадана-2024» в Москве. Культурно-благотворительное мероприятие каждый год организует ДУМ Москвы.