В Казани по случаю Рамадана запустили бесплатный автобус

«Сегодня в третий раз за последний мы проводим благотворительную акцию. Маршрут 30 автобуса является одним из наиболее протяжных, связывает два дальних конца города. За 12 часов пассажиропоток может составить порядка тысячи человек», — поделился директор фонда «Закят» Булат Марданов.