Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани по случаю Рамадана запустили бесплатный автобус

Он курсирует по маршруту № 30.

Источник: Татарстан 24

Сегодня в Казани по случаю Рамадана начал работать бесплатный автобус маршрута № 30. Инициатива принадлежит благотворительному фонду «Закят» Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Рейс будет функционировать с 6:00 до 18:00 и предназначен для всех желающих.

Особенностью данного автобуса его оформление: на лобовом стекле размещена табличка с надписью «Рамазан мөбарәк булсын», а интерьер украсили воздушные шары.

«Сегодня в третий раз за последний мы проводим благотворительную акцию. Маршрут 30 автобуса является одним из наиболее протяжных, связывает два дальних конца города. За 12 часов пассажиропоток может составить порядка тысячи человек», — поделился директор фонда «Закят» Булат Марданов.

Ранее Рустам Минниханов принял участие в «Шатре Рамадана-2024» в Москве. Культурно-благотворительное мероприятие каждый год организует ДУМ Москвы.