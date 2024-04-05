В Красноярске в мороженой горбуше нашли возбудителей листериоза

Специалисты обнаружили, что в рыбе находятся бактерии рода Listeria monocytogenes. Они вызывают листериоз и могут размножаться даже при низких температурах. Заражение листериями происходит во время переработки сырья и может достигать опасного уровня при хранении продукции.
Помимо мороженой горбуши специалисты также проверили паштет и полуфабрикаты из рыбы, в них они обнаружили превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Это свидетельствует о нарушении санитарных правил на производстве, технологии изготовления пищевых продуктов, их сроков хранения и транспортировки.
«Листериоз — одна из самых тяжелых инфекционных болезней пищевого происхождения. Информация о выявленном несоответствии продукции требованиям качества и безопасности доведена до заявителей с целью недопущения ее использования на пищевые цели и выпуска в реализацию», — рассказали эксперты Центра оценки качества зерна.
Напомним, в марте текущего года стало известно, что в крупном красноярском гипермаркете «Лента» на улице 9 Мая продают горбушу и нерку с червями. Об этом факте журналистам рассказала местная жительница, которая купила в магазине опасную красную рыбу.