На выходные ветер принесет в Волгоград дожди и похолодание до +2 градусов

Не успели волгоградцы порадоваться яркому солнышку и теплой погоде, как придется опять доставать куртки и ботинки. Синоптики предупреждают: арктический циклон, который идет с севера, доберется и до Волгоградской области. Так что грядущие выходные — 6 и 7 апреля — будут в регионе дождливыми и прохладными.