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На выходные ветер принесет в Волгоград дожди и похолодание до +2 градусов

Синоптики предупреждают волгоградцев о резких перепадах температур в выходные дни.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Не успели волгоградцы порадоваться яркому солнышку и теплой погоде, как придется опять доставать куртки и ботинки. Синоптики предупреждают: арктический циклон, который идет с севера, доберется и до Волгоградской области. Так что грядущие выходные — 6 и 7 апреля — будут в регионе дождливыми и прохладными.

Как сообщают специалисты волгоградского Гидрометцентра, в субботу, 6 апреля, в Волгоградской области местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха опустится днем до +8…+13 градусов, а ночью и вовсе до +2…+7 градусов.

В самом Волгограде тоже пройдет дождь, а столбики термометров опустятся ночью до значений +4…+6º; днем — до +11…+13 градусов.

В воскресенье, 7 апреля, будет облачно. Утром местами по области возможен туман после ночного дождика. До полудня будет еще прохладно, но днем немного потеплеет до +10…+15º, местами до +18 градусов.

И хорошая новость: на этом арктическое вторжение в Волгоградскую область закончится. С понедельника, 8 апреля, в регион вернется тепло и столбики термометров опять поднимутся до двадцатиградусных значений.