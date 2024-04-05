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Дожди с грозами и ветра с пыльным поземком. Синоптики о погоде на выходные

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В начале выходных в Узбекистане пройдут дожди, возможны грозы. В воскресенье установится теплая сухая погода, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Podrobno.uz

Синоптики рассказали о погоде на выходные.

В субботу 6 апреля по Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областям и в Ферганской долине местами пройдет дождь, возможна гроза.

В Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях дождь ожидается лишь в ночные и утренние часы. По Каракалпакстану и Хорезмской области осадков предположительно не будет.

Температура воздуха немного понизится в пределах 15−18 градусов выше нуля.

Местами по республике возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах — с пыльным поземком.

В горных районах 6 апреля временами ожидаются осадки (в высокогорьях — снег), местами — сильные. Сохраняется лавинная опасность. В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.

В воскресенье 7 апреля по всей территории Узбекистана ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода. Температура воздуха вновь повысится до 20−23 градусов. Преобладающая температура ночью — 7−12 градусов выше нуля.

Ташкент

В столице 6 апреля — временами дождь, возможна гроза и усиление ветра до 12−15 метров в секунду. Дневная температура воздуха — 15−17 градусов.

7 апреля без осадков, температура воздуха днем — 20−23 градусов, ночью — в пределах 7−12 градусов выше нуля.