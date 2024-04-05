Дожди с грозами и ветра с пыльным поземком. Синоптики о погоде на выходные

Синоптики рассказали о погоде на выходные.
В субботу 6 апреля по Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областям и в Ферганской долине местами пройдет дождь, возможна гроза.
В Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях дождь ожидается лишь в ночные и утренние часы. По Каракалпакстану и Хорезмской области осадков предположительно не будет.
Температура воздуха немного понизится в пределах 15−18 градусов выше нуля.
Местами по республике возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах — с пыльным поземком.
В горных районах 6 апреля временами ожидаются осадки (в высокогорьях — снег), местами — сильные. Сохраняется лавинная опасность. В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.
В воскресенье 7 апреля по всей территории Узбекистана ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода. Температура воздуха вновь повысится до 20−23 градусов. Преобладающая температура ночью — 7−12 градусов выше нуля.
Ташкент
В столице 6 апреля — временами дождь, возможна гроза и усиление ветра до 12−15 метров в секунду. Дневная температура воздуха — 15−17 градусов.
7 апреля без осадков, температура воздуха днем — 20−23 градусов, ночью — в пределах 7−12 градусов выше нуля.