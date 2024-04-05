Парковку на улице Коминтерна ограничат с 26 апреля

Парковку запретят на участке между домами № 172 и № 174.
Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.
Ранее сообщалось, что участок улицы Коминтерна перекроют с 6 апреля по 30 мая.
Ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на местном проезде улицы Коминтерна будет введено в Нижнем Новгороде с 26 апреля, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Парковку запретят на участке между домами № 172 и № 174.
Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.
Ранее сообщалось, что участок улицы Коминтерна перекроют с 6 апреля по 30 мая.