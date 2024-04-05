Синоптики рассказали о погоде на лето-2024 в Новосибирске

Май 2024 года в Новосибирской области окажется теплее, чем в 2023 году. Об этом рассказал начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский в ходе пресс-конференции.
— Температура воздуха будет выше нормы на 2−3 градуса. Количество осадков в норме. Однако, в центральной части Новосибирской области возможен дефицит осадков, — рассказал Алексей Крутовский.
В мае-июне в регионе ожидается период повышенной пожароопасности. После этого жару сменит небольшое похолодание в июле. Месяц окажется холоднее, чем в прошлом году. А в августе-сентябре в область вновь вернется тепло.