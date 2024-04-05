Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики рассказали о погоде на лето-2024 в Новосибирске

Синоптики прогнозируют жаркий май в Новосибирской области.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Май 2024 года в Новосибирской области окажется теплее, чем в 2023 году. Об этом рассказал начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский в ходе пресс-конференции.

— Температура воздуха будет выше нормы на 2−3 градуса. Количество осадков в норме. Однако, в центральной части Новосибирской области возможен дефицит осадков, — рассказал Алексей Крутовский.

В мае-июне в регионе ожидается период повышенной пожароопасности. После этого жару сменит небольшое похолодание в июле. Месяц окажется холоднее, чем в прошлом году. А в августе-сентябре в область вновь вернется тепло.