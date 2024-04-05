Масштабный рейд по пьяным водителям пройдёт в Приморье с 5 по 7 апреля

Рейды на нетрезвых водителей проведёт Госавтоинспекция Приморья с 5 по 7 апреля, задействую максимальное число нарядов ДПС, сообщили в Telegram-канале УМВД России по региону.
В ведомстве отметили, что поводом проверить водителя может быть запах алкоголя в салоне, агрессия или апатия водителя, его затруднённая речь.
За управление автомобилем в пьяном виде, а также за отказ от медицинского освидетельствования, положен административный штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, за это лишают прав на срок до 2 лет.
Если же водитель повторно сел за руль нетрезвым, за это уже следует уголовная ответственность: штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет.
В полиции просят сообщать о попытках пьяного вождения по номерам: 112, 102, 120. Также рассказать можно по номерам дежурной части Госавтоинспекции краевого УМВД: 231 09 08, 231 04 08. Телефон доверия полиции: 8 (423) 240 10 00.