Михаил Котюков наградил работников культуры государственными премиями

«Государственные премии Красноярского края носят имена наших великих земляков — людей, которые отдали свою жизнь служению идеалам культуры, имена которых известны далеко за пределами не только края, но и Российской Федерации. Очень здорово, что в нашем регионе каждый раз есть новые поколения выдающихся деятелей, которые достойны получать премии наших великих земляков. Эти традиции сильны, этими традициями гордится вся наша страна. Спасибо вам большое за ваш труд!», — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.