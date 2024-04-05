Михаил Котюков наградил работников культуры государственными премиями

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил награды работникам культуры. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Михаил Котюков вручил государственные премии восьми работникам культуры из разных областей — музыки, хореографии, литературы,
Так, краевую премию имени Михаила Годенко получила Вера Суровцева. Она работает репетитором по балету в красноярском Театре оперы и балета. Она участвовала в подготовке балетных партий «Катарина, или дочь разбойника», «Анюта», «Жизель».
Писатель Владимир Шанин получил премию имени Виктора Астафьева. Владимира Шанина наградили за роман-исследование «Суриков, или трилогия страданий». Интервью с ним можно прочитать в ближайшем номере «АиФ на Енисее».
В области изобразительного искусства премией имени Василия Сурикова отмечен профессор Сибирского государственного института искусств Сергей Тимохов. Он получил награду за создание произведений «Сибирь. Земля за Уралом».
Также награды получили музыканты, театральные деятели и кинематографисты, каждый из которых отметился достижениями в области культуры.
«Государственные премии Красноярского края носят имена наших великих земляков — людей, которые отдали свою жизнь служению идеалам культуры, имена которых известны далеко за пределами не только края, но и Российской Федерации. Очень здорово, что в нашем регионе каждый раз есть новые поколения выдающихся деятелей, которые достойны получать премии наших великих земляков. Эти традиции сильны, этими традициями гордится вся наша страна. Спасибо вам большое за ваш труд!», — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Ранее сообщалось о том, что Михаил Котюков провёл встречу с гендиректором одного из крупнейших российских маркетплейсов.