Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

Предстоящие выходные на Кубани обещают быть по-весеннему комфортными. Небольшие осадки ожидаются лишь в предгорных районах края в субботу. До 20 тепла в Краснодаре до 25 выше ноля на побережье региона. Местами по краю усилится ветер, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Краснодаре в пятницу переменная облачность. Без осадков. Ветер 4−9 м/с. Температура воздуха днем 19…21°. В субботу и воскресенье в краевой столице до 20 тепла, без осадков.
В Краснодарском крае в пятницу переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер з-9 м/с, днем местами порывы 9−14 м/с. Температура нем 15…20°, местами в южной половине края до 22°; в горах днем 9…14°. На Черноморском побережье ветер 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха днем 17…22°.
В выходные в крае переменная облачность. В субботу местами в предгорных районах небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер 4−9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с; на Черноморском побережье местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха днем 15…20°.