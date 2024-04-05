Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

Предстоящие выходные на Кубани обещают быть по-весеннему комфортными. Небольшие осадки ожидаются лишь в предгорных районах края в субботу. До 20 тепла в Краснодаре до 25 выше ноля на побережье региона. Местами по краю усилится ветер, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.