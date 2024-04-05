Житель Иркутска ответит в суде за демонстрацию нацистской свастики

Следствие установило, что с февраля 2023 года по февраль 2024 года мужчина в своем аккаунте в интернете показывал татуировки с запрещенной атрибутикой. Символика была у него на груди и коленях. Противоправную деятельность горожанина выявили полицейские во время мониторинга соцсетей. Правоохранители доставили мужчину в отдел для выяснения обстоятельств.