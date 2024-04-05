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Житель Иркутска ответит в суде за демонстрацию нацистской свастики

Мужчина неоднократно показывал на груди и коленях татуировки с запрещенной атрибутикой.

Источник: ГУ МВД

В Ленинский райсуд Иркутска направили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в публичной демонстрации нацистской символики. Известно, что ранее иркутянин уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах СУ СКР по региону, ГУ МВД России по области и прокуратуры Приангарья.

Следствие установило, что с февраля 2023 года по февраль 2024 года мужчина в своем аккаунте в интернете показывал татуировки с запрещенной атрибутикой. Символика была у него на груди и коленях. Противоправную деятельность горожанина выявили полицейские во время мониторинга соцсетей. Правоохранители доставили мужчину в отдел для выяснения обстоятельств.

В дальнейшем стало известно, что ранее иркутянина привлекали к административной ответственности за публичную демонстрацию запрещенной символики. С учетом этого факта в отношении мужчины возбудили уже уголовное дело.

Ранее агентство сообщало, что в Ангарске суд вынес приговор 42-летнему мужчине за демонстрацию нацистской символики. Он публично показывал свои татуировки со свастикой в исправительных учреждениях. Мужчине назначили 2 года условно с испытательным сроком 3 года.