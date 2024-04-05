В нижегородских школах усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

Во всех школах Нижнего Новгорода усилили меры безопасности после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте образования.
Как отмечается, в депобре администрации города выпустили приказы об усилении контроля на вход в образовательные учреждения, а также их охрану. Там также обязали руководства школ провести с педагогами и школьниками профилактические беседы на тему терроризма и участия в экстремистских сообществах.
Вместе с тем на охрану территории школ направили дополнительных сотрудников ЧОП. Сейчас проводятся внеплановые проверки.
«Во всех муниципальных образовательных организациях (МОО) ранее были введены пропускной и внутриобъектовый режимы, ежедневные осмотры территорий, зданий и помещений МОО, регулярные инструктажи с сотрудниками, учебно-тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников из зданий МОО на возможный случай ЧС», — рассказали в ведомстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что меры безопасности усилили в нижегородском ТЮЗе после теракта.