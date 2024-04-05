В нижегородских школах усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

Как отмечается, в депобре администрации города выпустили приказы об усилении контроля на вход в образовательные учреждения, а также их охрану. Там также обязали руководства школ провести с педагогами и школьниками профилактические беседы на тему терроризма и участия в экстремистских сообществах.