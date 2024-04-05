В Краснодаре фиксируют дефицит педагогов точных наук. В краевом центре не хватает преподавателей математики, физики, информатики, биологии, химии. Об этом сообщила замглавы Краснодара Лилиана Егорова.
«Потому что это те специальности, которые сейчас востребованы не только системой образования, но и промышленным комплексом», — отметила Лилиана Егорова.
В настоящее время в Краснодаре 23% педагогов составляют учителя в возрасте до 35 лет. Почти 13% — это преподаватели старше 60 лет.
«Остальные проценты распределились поровну между возрастными группами 40−50 и 50−60 лет. […] Молодые педагоги у нас ежегодно прибавляются в процентном соотношении», — цитирует Лилиану Егорову «РБК Краснодар».