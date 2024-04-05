Главные новости 5 апреля

Что известно о нападении на губернатора Мурманской области

Мужчина напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона получил ранение в живот, врачи оценивают его состояние как тяжелое после часовой операции.



МИД отреагировал на планы Швеции создать базу на острове Готланд

Cтараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации.



Маск сравнил идею вступления Украины в НАТО с апокалипсисом

Глава X приложил к своему комментарию ссылку на отрывок из художественного фильма «На следующий день» с кадрами вымышленной ядерной войны между СССР и США.



В телефоне террориста из «Крокуса» нашли фото с флагом Украины

Следствие установило, что нападавшие выбрали для теракта концертный зал в «Крокусе» по указанию куратора, руководившего их действиями.



Российскую спортсменку дисквалифицировали за избиение лошади

Ранее всадница уже получала взыскание за грубое отношение к животному во время одного из турниров.