Похолодание до −2 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

Пятница, 5 апреля, выдастся в Нижнем Новгороде хмурой и холодной. Утром столбики термометров будут колебаться от 0 до −1 градуса, но днём немного потеплеет, температура воздуха поднимется до +4 градусов. Вечером и ночью ожидается от +1 до −1 градуса. Ранним утром в городе уже прошёл небольшой дождь со снегом, больше осадков за день не ожидается. Скорость преимущественно северного ветра не превысит 9 метров в секунду.