Похолодание до −2 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

Ранняя весна и тёплая погода в конце марта и начале апреля успели сполна побаловать нижегородцев. На днях воздух прогревался до +20 градусов, однако ближе к этим выходным погода изменилась — к счастью, ненадолго. В этом уверены синоптики портала «Gismeteo».
Пятница, 5 апреля, выдастся в Нижнем Новгороде хмурой и холодной. Утром столбики термометров будут колебаться от 0 до −1 градуса, но днём немного потеплеет, температура воздуха поднимется до +4 градусов. Вечером и ночью ожидается от +1 до −1 градуса. Ранним утром в городе уже прошёл небольшой дождь со снегом, больше осадков за день не ожидается. Скорость преимущественно северного ветра не превысит 9 метров в секунду.
В субботу утром термометры покажут от −2 до +2 градусов, а днём разогреет до +6 градусов. Начало дня выдастся безоблачным и солнечным, но уже к обеду небо затянут облака. Влажность воздуха составит 35−58%, а атмосферное давление — 755−759 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть северо-восточный, восточный и юго-восточный, его скорость может достигнуть 8 метров в секунду.
В воскресенье, 7 апреля, с утра столбики термометров покажут от +3 до +7 градусов. Днём и вечером температура воздуха достигнет +12 градусов. На улице будет пасмурно, в 15:00 ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +8 градусов.