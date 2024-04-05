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В Уфе без воды останутся 10 домов и детсад

11 апреля в Уфе холодную и горячую воду отключат в пяти жилых домах на улице Жукова, в четырех — на Королева и в одном — на Гагарина.

Также без воды останется детский сад № 55, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».

Ограничения продлятся с 11:00 до 19:00. Они связаны с отключением водопроводной линии на улице Королева из-за замены запорной арматуры.

ЖКХ