В Уфе без воды останутся 10 домов и детсад

Также без воды останется детский сад № 55, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».
Ограничения продлятся с 11:00 до 19:00. Они связаны с отключением водопроводной линии на улице Королева из-за замены запорной арматуры.
11 апреля в Уфе холодную и горячую воду отключат в пяти жилых домах на улице Жукова, в четырех — на Королева и в одном — на Гагарина.
Также без воды останется детский сад № 55, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».
Ограничения продлятся с 11:00 до 19:00. Они связаны с отключением водопроводной линии на улице Королева из-за замены запорной арматуры.