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Десяток мигрантов покинет Красноярск и Россию после ужина в кафе

В Красноярске прошел рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства в кафе «Бай казан» на улице 26 Бакинских комиссаров.

Источник: ГУ МВД

По итогам проверки МВД, 10 иностранцев будут выдворены за пределы страны.

В момент, когда в заведении появились бойцы полиции и СОБРа Росгвардии, там ужинали 56 иностранцев. Им пришлось сменить кафе с пловом и лепешками на кабинеты в полицейском отделе с папками и бумагами. У приезжих из зарубежных стран проверили документы, взяли образцы буккального эпителия. Кроме того, с мигрантами провели беседу о соблюдении исполнительного производства.

Среди тех, кто ужинал в заведении оказались и 10 нелегалов. Они должны будут покинуть страну. Еще 5 получили повестки в военкоматы для постановки на воинский учет.

В полиции анонсировали новые рейды по развлекательным заведениям региона.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае прошли массовые облавы на мигрантов.