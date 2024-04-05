Десяток мигрантов покинет Красноярск и Россию после ужина в кафе

В момент, когда в заведении появились бойцы полиции и СОБРа Росгвардии, там ужинали 56 иностранцев. Им пришлось сменить кафе с пловом и лепешками на кабинеты в полицейском отделе с папками и бумагами. У приезжих из зарубежных стран проверили документы, взяли образцы буккального эпителия. Кроме того, с мигрантами провели беседу о соблюдении исполнительного производства.