Десяток мигрантов покинет Красноярск и Россию после ужина в кафе

По итогам проверки МВД, 10 иностранцев будут выдворены за пределы страны.
В момент, когда в заведении появились бойцы полиции и СОБРа Росгвардии, там ужинали 56 иностранцев. Им пришлось сменить кафе с пловом и лепешками на кабинеты в полицейском отделе с папками и бумагами. У приезжих из зарубежных стран проверили документы, взяли образцы буккального эпителия. Кроме того, с мигрантами провели беседу о соблюдении исполнительного производства.
Среди тех, кто ужинал в заведении оказались и 10 нелегалов. Они должны будут покинуть страну. Еще 5 получили повестки в военкоматы для постановки на воинский учет.
В полиции анонсировали новые рейды по развлекательным заведениям региона.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае прошли массовые облавы на мигрантов.