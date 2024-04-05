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Южный федеральный университет планирует открыть филиал на Кубе осенью 2024 года

Ростовская область, 5 апреля 2024. DON24.RU. Южный федеральный университет (ЮФУ) планирует открыть осенью 2024 года филиал на Кубе. На данный момент на территории Кубы отсутствуют филиалы университетов других стран. Об этом ТАСС сообщила ректор вуза Инна Шевченко.

В кубинском филиале с 2024—2025 учебного года планируют начать набор на программы подготовительного факультета ЮФУ. Целью будет подготовка слушателей к освоению основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры на русском языке. Программы будут охватывать естественнонаучные, гуманитарные, инженерно-технические и технологические профили.

«Открытие филиала ЮФУ в Республике Куба было совместной инициативой Южного федерального университета, Гаванского университета и Министерства высшего образования Республики Куба. В филиале будет осуществляться подготовка кубинцев к поступлению в российские вузы. Планируется реализовывать и собственные программы магистратуры и дополнительного профобразования», — сказала Инна Шевченко.

По словам ректора, сейчас проект находится на завершающем этапе — готовятся изменения в устав университета и все документы для направления в Минобрнауки РФ.

«Для открытия филиала ЮФУ министром высшего образования Республики Куба в июле 2023 года было подписано первое в своем роде постановление № 95/23 о санкционировании создания филиала Южного федерального университета РФ», — отметила ректор.

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