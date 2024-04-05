Южный федеральный университет планирует открыть филиал на Кубе осенью 2024 года

В кубинском филиале с 2024—2025 учебного года планируют начать набор на программы подготовительного факультета ЮФУ. Целью будет подготовка слушателей к освоению основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры на русском языке. Программы будут охватывать естественнонаучные, гуманитарные, инженерно-технические и технологические профили.