Южный федеральный университет планирует открыть филиал на Кубе осенью 2024 года

В кубинском филиале с 2024—2025 учебного года планируют начать набор на программы подготовительного факультета ЮФУ. Целью будет подготовка слушателей к освоению основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры на русском языке. Программы будут охватывать естественнонаучные, гуманитарные, инженерно-технические и технологические профили.
«Открытие филиала ЮФУ в Республике Куба было совместной инициативой Южного федерального университета, Гаванского университета и Министерства высшего образования Республики Куба. В филиале будет осуществляться подготовка кубинцев к поступлению в российские вузы. Планируется реализовывать и собственные программы магистратуры и дополнительного профобразования», — сказала Инна Шевченко.
По словам ректора, сейчас проект находится на завершающем этапе — готовятся изменения в устав университета и все документы для направления в Минобрнауки РФ.
«Для открытия филиала ЮФУ министром высшего образования Республики Куба в июле 2023 года было подписано первое в своем роде постановление № 95/23 о санкционировании создания филиала Южного федерального университета РФ», — отметила ректор.