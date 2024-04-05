Нижегородцам напомнили, как самостоятельно снять клеща. Алгоритм действий представили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«Самостоятельно удалять клеща нужно лишь в крайней ситуации. По возможности следует оперативно посетить ближайший травмпункт».
Во-первых, следует захватить клеща пинцетом, повернуть его вокруг оси и вытащить. Обработать место укуса лучше спиртом или йодом. Затем насекомое следует поместить в емкость с плотной крышкой и отвезти в лабораторию на анализ.
Напомним, первый в этом году случай присасывания иксодового клеща зафиксирован в Нижнем Новгороде.