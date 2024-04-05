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Жителям Ейска напомнили о расположении укрытий в городе

Власти Ейска напомнили местным жителям о расположении укрытий в городе. Сведения опубликовала пресс-служба администрации Ейска.

Источник: РИА "Новости"

На территории города находятся укрытия, расположенные в подвалах многоквартирных домов на улицах Карла Маркса, 93, Бориса Хмельницкого, 86, 90, Пионерской, 10, Октябрьской 215/1, 215/2, Таманской, 101, Западной, 1, Коммунистической, 18 (автовокзал). Маршруты движения определены в соответствии с условием минимальных временных затрат на подход к укрытиям от места работы или проживания горожан.

Ранее стало известно об отражении атаки беспилотников в пригороде Ейска. Местные жители делились в соцсетях информацией о вспышках, громких звуках и адресах расположения укрытий. Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что разрушений на территории муниципалитета нет.

МЧС