Жителям Ейска напомнили о расположении укрытий в городе

На территории города находятся укрытия, расположенные в подвалах многоквартирных домов на улицах Карла Маркса, 93, Бориса Хмельницкого, 86, 90, Пионерской, 10, Октябрьской 215/1, 215/2, Таманской, 101, Западной, 1, Коммунистической, 18 (автовокзал). Маршруты движения определены в соответствии с условием минимальных временных затрат на подход к укрытиям от места работы или проживания горожан.