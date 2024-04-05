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«Последние звонки» в школах Перми планируется провести 24 мая

Из-за школьного праздника в этот день собираются запретить продажу алкоголя.

В 2024 году «последние звонки» для выпускников 9-х и 11-х классов в школах Перми планируется провести 24 мая. Традиционно в этот день в школах, лицеях и гимназиях пройдут торжественные линейки, концерты и награждения. Соответствующий проект постановления подготовила администрация города. Сейчас документ проходит экспертизу.

В соответствии с федеральным законом в этот день будет запрещена продажа алкоголя. Нарушителям будет грозить штраф. Для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч.

образование
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