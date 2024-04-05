Красноярск вошел в ТОП-10 по размеру средних зарплатных предложений

«В целом по России число вакансий на платформе выросло за год больше чем на треть — на 36%. Дефицит кадров на рынке труда привел к тому, что во многих сферах работодатели повысили зарплатные предложения для новых сотрудников. На 32% выросли средние зарплатные предложения в сфере управления персоналом, на 28% — в строительстве. Так как во многих крупных российских городах экономика развивается особенно активно, открываются новые и расширяются существующие компании, у работодателей повысился спрос на HR-специалистов», — комментирует управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.