Красноярск вошел в ТОП-10 по размеру средних зарплатных предложений

Красноярск оказался на 9 месте по размеру средней заработной платы.
В среднем самые высокие зарплатные предложения за полный рабочий день для новых сотрудников остаются в столицах: в Москве (71 622 рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (65 807 рублей в месяц). При сравнении год к году в Москве средние зарплатные предложения выросли на 5%, а в Санкт-Петербурге — на 10%.
В других городах России первенство по средним зарплатным предложениям за I квартал 2024 года держат Набережные Челны с предложением в 63 144 рубля в месяц. На втором месте — Казань, здесь новым сотрудникам в среднем готовы предложить 61 545 рублей в месяц. На третьем месте оказался еще один крупный город России — Екатеринбург с зарплатным предложением в 60 188 рублей в месяц. Девятое место по средней заработной плате занял Красноярск — 56 662 рубля в месяц.
«В целом по России число вакансий на платформе выросло за год больше чем на треть — на 36%. Дефицит кадров на рынке труда привел к тому, что во многих сферах работодатели повысили зарплатные предложения для новых сотрудников. На 32% выросли средние зарплатные предложения в сфере управления персоналом, на 28% — в строительстве. Так как во многих крупных российских городах экономика развивается особенно активно, открываются новые и расширяются существующие компании, у работодателей повысился спрос на HR-специалистов», — комментирует управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.