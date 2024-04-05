Более 11 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Иркутска этим летом

Летом на базе муниципальных учреждений образования Иркутска будут работать 75 лагерей дневного пребывания, а еще шесть — в частных и государственных образовательных учреждениях. Кроме того, школьники смогут отдохнуть летом в двух санаториях и двух загородных лагерях «Эколог» и «Байкал». Ожидается, что в летних лагерях Иркутска отдохнут более 11 тысяч детей. Об этом сообщают в администрации города.