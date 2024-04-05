В Иркутской области началась подготовка к проведению мероприятия «Колея»

Павел Кирдяпкин, министр лесного комплекса Иркутской области, подписал распоряжение о проведении оперативно-профилактического мероприятия под названием «Колея». Это мероприятие будет проходить с 15 апреля по 6 мая на территории всех 37 лесничеств, которые находятся под контролем минлеса в регионе.
— «Колея» проводится дважды в год. В каждом лесничестве формируются оперативные группы, включающие лесных инспекторов, сотрудников полиции и гостехнадзора. Они будут контролировать вывоз лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон при наличии соответствующих сертификатов, — сообщил Павел Кирдяпкин.
Мероприятие «Колея» проводится с 2019 года в рамках федерального государственного лесного надзора. Его целью является предотвращение ущерба лесному фонду, выявление и пресечение незаконных рубок и других нарушений.
Павел Кирдяпкин также отметил, что с начала текущего года было проведено 5 509 мероприятий в рамках федерального государственного лесного надзора, включая патрулирование лесов. Было выявлено 165 случаев незаконных рубок с предполагаемым объемом древесины 10 395 кубических метров и общим ущербом в размере 120 млн рублей.