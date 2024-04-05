В Иркутской области началась подготовка к проведению мероприятия «Колея»

Павел Кирдяпкин, министр лесного комплекса Иркутской области, подписал распоряжение о проведении оперативно-профилактического мероприятия под названием «Колея». Это мероприятие будет проходить с 15 апреля по 6 мая на территории всех 37 лесничеств, которые находятся под контролем минлеса в регионе.