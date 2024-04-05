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17° градусов тепла и небольшие дожди прогнозируют синоптики на выходных в Крыму

В Севастополе температура поднимается до +19°С.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: SevastopolMedia.ru

ИА SevastopolMedia предлагает читателям ознакомиться с прогнозом погоды на выходные дни, который составлен на основе данных сайта Метеовести.

Севастополь.

6 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +6..+8°, днем +13..15°, ветер северо-западный, умеренный.
7 апреля, ожидается ясная погода; ночью +7..+9°, днем +17..19°, ветер восточный, умеренный.

Симферополь.

6 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +8..10°, днем +17..19°, ветер восточный, умеренный.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +9..11°, днем +15..17°, ветер слабый.

Керчь.

6 апреля, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью +9..11°, днем +12..14°, ветер слабый.
7 апреля, ожидается малооблачная погода; ночью +9..11°, днем +13..15°, ветер северо-восточный, умеренный.

Ялта.

6 апреля, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью +8..10°, днем +11..13°, ветер слабый.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +8..10°, днем +12..14°, ветер слабый.

Евпатория.

6 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +9..11°, днем +14..16°, ветер юго-западный, умеренный.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +9..11°, днем +15..17°, ветер слабый.

Феодосия.

6 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +9..11°, днем +13..15°, ветер южный, умеренный.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +9..11°, днем +13..15°, ветер слабый.

Алушта.

6 апреля, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью +8..10°, днем +11..13°, ветер слабый.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +7..+9°, днем +12..14°, ветер слабый.

Бахчисарай.

6 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +8..10°, днем +16..18°, ветер западный, умеренный.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +8..10°, днем +13..15°, ветер северо-западный, умеренный.