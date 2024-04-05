17° градусов тепла и небольшие дожди прогнозируют синоптики на выходных в Крыму

ИА SevastopolMedia предлагает читателям ознакомиться с прогнозом погоды на выходные дни, который составлен на основе данных сайта Метеовести.
Севастополь.
6 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +6..+8°, днем +13..15°, ветер северо-западный, умеренный.
7 апреля, ожидается ясная погода; ночью +7..+9°, днем +17..19°, ветер восточный, умеренный.
Симферополь.
6 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +8..10°, днем +17..19°, ветер восточный, умеренный.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +9..11°, днем +15..17°, ветер слабый.
Керчь.
6 апреля, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью +9..11°, днем +12..14°, ветер слабый.
7 апреля, ожидается малооблачная погода; ночью +9..11°, днем +13..15°, ветер северо-восточный, умеренный.
Ялта.
6 апреля, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью +8..10°, днем +11..13°, ветер слабый.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +8..10°, днем +12..14°, ветер слабый.
Евпатория.
6 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +9..11°, днем +14..16°, ветер юго-западный, умеренный.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +9..11°, днем +15..17°, ветер слабый.
Феодосия.
6 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +9..11°, днем +13..15°, ветер южный, умеренный.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +9..11°, днем +13..15°, ветер слабый.
Алушта.
6 апреля, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью +8..10°, днем +11..13°, ветер слабый.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +7..+9°, днем +12..14°, ветер слабый.
Бахчисарай.
6 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +8..10°, днем +16..18°, ветер западный, умеренный.
7 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +8..10°, днем +13..15°, ветер северо-западный, умеренный.