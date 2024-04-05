Из Новосибирской области срочно депортировали 45 мигрантов

45 нелегальных мигрантов выдворили из Новосибирска 4 и 5 апреля. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, 4 апреля в аэропорт Толмачёво привезли 20 мигрантов, а сегодня, 5 апреля, ещё 25.

Напомним, в Новосибирской области за неделю мигранты 263 раза нарушили закон. Глава областного ГУ МВД России по региону Андрей Кульков сообщил, что за прошлую неделю в регион прибыло 7286 мигрантов, выехали 6090 человек, 2446 были поставлены на миграционный учет (при этом из них 1716 человек сообщили, что приехали на заработки).