Из Новосибирской области срочно депортировали 45 мигрантов

45 нелегальных мигрантов выдворили из Новосибирска 4 и 5 апреля. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, 4 апреля в аэропорт Толмачёво привезли 20 мигрантов, а сегодня, 5 апреля, ещё 25.
«Это административное выдворение из-за нарушения миграционного законодательства», — отметил источник.
Новосибирск покинули уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, заявил источник.
За прошедшую неделю проверено 25 объектов и выявлено 263 нарушения миграционного законодательства, отметил Кульков.
Напомним, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» вопрос миграционного законодательства активно обсуждается в сети. Среди обвиняемых в трагедии — четверо граждан Таджикистана, а один из них был зарегистрирован в Новосибирске. Ранее президент России Владимир Путин назвал недостатки миграционной политики в стране и потребовал внести корректировки в законодательство.