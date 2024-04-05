В Казахстане планируют создать Chat-GPT на казахском

Как отметил спикер, Chat-GPT может уже генерировать информацию на казахском языке, но чтобы полноценно и правильно он смог отвечать, необходимо 13 млрд токенов. На сегодня сам Chat-GPT от OpenAI в 10 раз меньше — 1,5 млрд токенов.