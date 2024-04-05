Сайт для записи детей в загородные лагеря «лег» в первые же минуты

Путевка в лагерь «Бригантина» (Волочаевское, Круглово) будет стоить от 31 500 до 32 550 ₽; в ладушкинский Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков и светлогорский лагерь им. В. Терешковой — 33 600 ₽; в светлогорские «Огонек» и «Юность» — 37 800,00 ₽