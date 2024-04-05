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Внезапные заморозки спрогнозировали на Кубани

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Вслед за почти летней жарой на Кубань придут заморозки. Сильное похолодание ожидается в юго-восточных районах края.

«Ночью и утром 6 и 7 апреля местами в крае, исключая Черноморское побережье, ожидаются заморозки до −1…-2 градусов. Из-за этого на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ближайшие дни специалисты рекомендуют закрыть растения от заморозков. Например, укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

«Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью. Можно использовать грубую гофрированную бумагу, пузырчатую пленку, соломенные маты», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Несмотря на сильное похолодание ночью и ранним утром в юго-восточных районах края, днем в Краснодаре температура воздуха окажется выше нормы.

«На погоду на Кубани окажет влияние периферия циклона, раскручивающегося над севером Каспия. Он подбросит в регион очаги коротких дождей, однако они не смогут заметно повлиять на температуру. Показания термометров останутся выше климатической нормы», — поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграмм-канале.

5 марта в Краснодаре пройдет без существенных осадков. Воздух прогреется до +20…+22 градусов. 6 марта в столице края будет сухо, столбики термометров достигнут отметок +19…+21 градус.