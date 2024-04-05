Внезапные заморозки спрогнозировали на Кубани

«Ночью и утром 6 и 7 апреля местами в крае, исключая Черноморское побережье, ожидаются заморозки до −1…-2 градусов. Из-за этого на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.