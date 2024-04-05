В Ростове на работу водителями автобусов приняли 10 граждан Кыргызстана

В Ростове на работу на городских автобусных маршрутах приняли 10 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает сетевое издание 161.ru со ссылкой на данные пресс-службы администрации города. Сейчас водители обучаются на категорию D.
«После успешного прохождения обучения с ними будут заключены трудовые договоры», — рассказали в департаменте транспорта донской столицы.
Власти уверяют, что средняя зарплата водителей автобусов на городских маршрутах превышает 80 тысяч рублей. Несмотря на то, что она выше средней по городу, водители всё равно увольняются.
За пять месяцев с начала октября 2023 года до начала марта 2024 года в 12 АТП донской столицы было уволено 59 человек, а трудоустроить удалось 161 человека.
Ранее стали известны подробности аварии автобуса в центре Ростова.