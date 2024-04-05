Зампред Правительства Чернышенко впечатлился культурным кластером Кузбасса

В рамках рабочего визита заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко впечатлился строящимся культурно-образовательным кластером региона. На встрече с губернатором он обсудил развитие туризма в Кузбассе, вопросы науки, образования, спорта и другие.
«Регион уверенно идёт к достижению цифровой зрелости в ключевых отраслях экономики — по итогам 2023 года её уровень составляет 87%. В субъекте последовательно устраняется цифровое неравенство. В электронный вид переведены все массовые социально значимые услуги», — затронул тему цифровизации Дмитрий Чернышенко.
Зампред Правительства добавил, что регион активно поддерживает отечественные ИТ-компании, а для ИТ-предпринимателей Кузбасс — отличное место для старта бизнеса.
Также на встрече поговорили про развитие спорта в Кузбассе. По итогам 2023 года число людей, регулярно занимающихся спортом, в Кемеровской области составляет больше 60% — это выше в среднем по России.
По итогам встречи Дмитрий Чернышенко отметил, что Правительство будет и дальше поддерживать Кузбасс в его поступательном развитии. Гости также возложили цветы у Мемориала Воину-Освободителю.