В Омске построят школу в советском стиле

Для этих целей в Москве запрошен типовой проект советской школы, разработанный в 1949 году. Планируется, что по нему возведут здание гимназии, которая ранее была величественным, по мнению автора материала, зданием в стиле советской эпохи.
Напомним, что в конец марта 2024 года начался демонтаж здания образовательного учреждения, как уже сообщал «СуперОмск», к 5 апреля объект сровняли с землей. На снос школы пришлось пойти из-за неудовлетворительных результатов проведенной экспертизы, как пояснили в мэрии Омска.
Планируется, что новое здание гимназии, которое напомнит прежнее, должны сдать к 2025 году.