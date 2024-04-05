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В Омске построят школу в советском стиле

На месте снесенной гимназии № 88, что на улице 4-й Транспортной, построят аналогичную, в том же архитектурном стиле.
Источник: РИА "Новости"

Для этих целей в Москве запрошен типовой проект советской школы, разработанный в 1949 году. Планируется, что по нему возведут здание гимназии, которая ранее была величественным, по мнению автора материала, зданием в стиле советской эпохи.

Напомним, что в конец марта 2024 года начался демонтаж здания образовательного учреждения, как уже сообщал «СуперОмск», к 5 апреля объект сровняли с землей. На снос школы пришлось пойти из-за неудовлетворительных результатов проведенной экспертизы, как пояснили в мэрии Омска.

Планируется, что новое здание гимназии, которое напомнит прежнее, должны сдать к 2025 году.

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