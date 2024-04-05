Ящур: в Хабаровском крае идёт поголовная вакцинация скота

В Хабаровском крае этой весной проводится тотальная вакцинация сельскохозяйственных животных против вируса ящура. Наш регион входит в буферную зону, где необходима обязательная профилактика для недопущения вспышек этой инфекции. Информацию об этом распространило управление ветеринарии регионального правительства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Поголовье крупного рогатого скота должно пройти вакцинацию с возраста 4 месяцев, козам и овцам иммунизацию проводят при достижении ими 3 месяцев. Для владельцев вакцинация их сельскохозяйственных животных совершенно бесплатна. В настоящее время от ящура в Хабаровском крае привито больше 16 тысяч голов.
Во время массовых весенних обработок сельхозживотных также важно пройти отбор крови для исследования на бруцеллёз. Ветеринары провели уже больше 10 тысяч тестов от крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней на бруцеллёз. Все результаты исследований — отрицательные.
— Бруцеллёз — это инфекционная болезнь, общая для человека и животных. Основными источниками бруцеллёзной инфекции для людей являются больные животные (мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот и свиньи), — говорится в сообщении краевого управления ветеринарии. — Основными мерами профилактики заболевания являются вовремя проведённые исследования животных на бруцеллез, а также ввоз животных из благополучных хозяйств. Для владельцев сельскохозяйственных животных диагностические исследования на бруцеллёз проводятся на безвозмездной основе.
Ознакомиться с адресами и графиком работы КГБУ «Хабаровская краевая станция по борьбе с болезными животных» и его филиалов можно на сайте управления ветеринарии правительства края по этой ссылке.