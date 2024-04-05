Ящур: в Хабаровском крае идёт поголовная вакцинация скота

Поголовье крупного рогатого скота должно пройти вакцинацию с возраста 4 месяцев, козам и овцам иммунизацию проводят при достижении ими 3 месяцев. Для владельцев вакцинация их сельскохозяйственных животных совершенно бесплатна. В настоящее время от ящура в Хабаровском крае привито больше 16 тысяч голов.