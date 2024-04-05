Холодный атмосферный фронт понизит температуру на Южном Урале до минус 6 градусов

Его влияние будет ощущаться уже ближайшей ночью: в Челябинской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в субботу столбики термометров покажут плюс 3−8, на юге — 10−15 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью — гололедные явления. Ветер западный с переходом на восточный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.