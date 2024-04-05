Холодный атмосферный фронт понизит температуру на Южном Урале до минус 6 градусов

Его влияние будет ощущаться уже ближайшей ночью: в Челябинской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в субботу столбики термометров покажут плюс 3−8, на юге — 10−15 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью — гололедные явления. Ветер западный с переходом на восточный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.
Ночью 7 апреля минус 1−6, на юге — до плюс 3 градусов, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем в воскресенье плюс 2−7, облачно с прояснением, небольшие, местами — умеренные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/c, кое-где порывы до 14 м/с.
В Челябинске ночью 6 апреля плюс 2−4, 7 апреля — минус 1−3, преимущественно без осадков. Днем в субботу и воскресенье прогнозируется плюс 4−6, временами небольшой дождь.
К понедельнику погода стабилизируется: ночью 8 апреля от минус 1 до плюс 4, днем — плюс 5−10, сохранится вероятность небольших локальных дождей, местами ночью — до умеренных.