Умер белорусский писатель Микола Малявко, стихи которого учат все школьники

Малявко является автором многочисленных книг поэзии и прозы. Он писал как для взрослых, так и для детей. К слову, стихи и проза писателя есть в школьных программах, их учат все белорусские школьники. Он является автором поэтических сборников «Покуць», «Старая зямля», «Беражыце шыпшыну» и ряд других. Также Малявко был автором сборников детских сказок и стихов: «Салодкi лядзяш», «Запрашаем на калядкi», «Папялушка» и многих других.