Умер белорусский писатель Микола Малявко, стихи которого учат все школьники. Об этом сообщил в своих соцсетях художественный руководитель ансамбля «Свята» Вячеслав Статкевич, зять литератора.
В сообщении сказано, что Малявко умер в четверг, 4 апреля 2024 года. Прощание с ним будет проходить в Минске на улице Кульман, 33А в субботу, 6 апреля, с 9 до 10 часов. Похоронят писателя на его малой родине в деревне Миколаевщина Столбцовского района Минской области.
Микола Малявко родился 13 декабря 1941 года. Он окончил филологический факультет Белорусского государственного университета имени Ленина. Работал учителем в деревенских школах. Кроме того, он работал в несвижской районной газете, на республиканском радио и телевидении, а также в журнале «Вясёлка».
Малявко является автором многочисленных книг поэзии и прозы. Он писал как для взрослых, так и для детей. К слову, стихи и проза писателя есть в школьных программах, их учат все белорусские школьники. Он является автором поэтических сборников «Покуць», «Старая зямля», «Беражыце шыпшыну» и ряд других. Также Малявко был автором сборников детских сказок и стихов: «Салодкi лядзяш», «Запрашаем на калядкi», «Папялушка» и многих других.