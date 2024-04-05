В Екатеринбурге школьники незаконно ездят на арендованных электросамокатах

В Екатеринбурге в начале апреля стартовал сезон самокатов, которые заполнили улицы уральской столицы. Заместитель командира полка ДПС ГИБДД МВД РФ по Екатеринбургу Андрей Кислухин в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал о том, кто главный на тротуаре и куда обращаться в случае ДТП с участием самокатчиков.
— Владельцам СИМов запрещено двигаться по проезжей части при наличии тротуаров. Если тротуара нет, то нужно двигаться по проезжей части ближе к правому краю в попутном направлении, — рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» Андрей Кислухин. — На тротуаре приоритет у пешеходов. В случае, если произойдет ДТП, если самокат наедет на пешехода, ответственность понесет человеком, управляющий средством индивидуальной мобильности. Велосипедисты и пешеходы на тротуаре имеют равнозначное право передвижения.
Несовершеннолетние не могут передвигаться на арендованных самокатах. Но очень часто подростки нарушают закон, арендуя СИМы под чужими аккаунтами. Ответственность в этих случаях лежит на человеке, который завел аккаунт.
Также Андрей Кислухин рассказал, что делать в случае ДТП с самокатом.
— Такое ДТП оформляется с участием сотрудников Госавтоинспекции. К Европротоколу мы никак здесь не привяжемся. Телефон 02 либо 112. Если есть пострадавшие — экипаж ГИБДД приедет, если нет — надо ехать в один из двух городских пунктов оформления ДТП, это Новинская, 13 и Машиностроителей, 53.
Если управляющий самокатом отказывается ехать, то, по словам представители ГИБДД Екатеринбурга, нужно все зафиксировать, номер самоката и передать в полицию.