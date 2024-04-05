В Екатеринбурге школьники незаконно ездят на арендованных электросамокатах

— Владельцам СИМов запрещено двигаться по проезжей части при наличии тротуаров. Если тротуара нет, то нужно двигаться по проезжей части ближе к правому краю в попутном направлении, — рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» Андрей Кислухин. — На тротуаре приоритет у пешеходов. В случае, если произойдет ДТП, если самокат наедет на пешехода, ответственность понесет человеком, управляющий средством индивидуальной мобильности. Велосипедисты и пешеходы на тротуаре имеют равнозначное право передвижения.