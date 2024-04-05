В Перми изменится маршрут четырёх автобусов из-за перекрытия Карпинского

Автобус № 3 будет следовать по улицам Мира, Стахановской и шоссе Космонавтов. Маршруты № 36 и 59 направят по Стахановской на шоссе Космонавтов. Автобус № 4 будет передвигаться через улицы Чкалова и Куйбышева.