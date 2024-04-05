В Перми изменится маршрут четырёх автобусов из-за перекрытия Карпинского

Маршрут четырёх автобусов изменится из-за перекрытия трамвайных путей на улице Карпинского в Перми, сообщает городской департамент транспорта.
Работы по расширению улицы Карпинского до шести полос планируют начать в мае 2024 года. Во время первого этапа строительства будет перекрыт мост над Транссибирской магистралью.
На время ограничения движения несколько автобусных маршрутов будут двигаться по другим улицам.
Автобус № 3 будет следовать по улицам Мира, Стахановской и шоссе Космонавтов. Маршруты № 36 и 59 направят по Стахановской на шоссе Космонавтов. Автобус № 4 будет передвигаться через улицы Чкалова и Куйбышева.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о старте поиска подрядчика на компенсационный маршрут № 72. Автобусы будут запущены на время ремонта улицы Карпинского как альтернатива трамвайным маршрутам. Направление будет соединять ТЦ «Планета» и пермский ЦУМ.