В Уфе пройдут испытания тепловых сетей

Отмечается, что эта процедура является обязательной и проводится в конце отопительного периода для выявления «слабых мест» на трубопроводах, компенсаторах, опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации.
Во время испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться. Максимальная температура будет выдержана в течение двух часов, после чего вернется к нормативному значению. Процедура занимает не более суток.
Под испытания теплосетей на максимальную температуру в Уфе попадают дома по адресам:
— Центральный район с 8 по 12 апреля: по улицам Менделеева, Р. Нуреева, Энтузиастов, Рехмукова, Лесотехникума, бульвар Давлеткильдеева.
— Южный район с 8 по 9 апреля: по улицам 50 лет Октября от Айской до Цюрупы, Цюрупы, Революционная, Достоевского, Крупской, М. Карима, Ленина, Пархоменко, Кирова, 8 Марта, Айская, Владивостокская, Б. Ибрагимова, Запотоцкого, Чернышевского, Мингажева, Проспект Октября от 50 лет СССР до Бульвара Хадии Давлетшиной, Рихарда Зорге от Шафиева до Большой Гражданской, 50 лет СССР от Рихарда Зорге до Проспекта Октября, Бабушкина, Бессонова, Братьев Кадомцевых, Парковая, Шафиева, Комсомольская.
— Микрорайон Затон с 11 по 12 апреля: по улицам Полковника Меликова, Летчиков, Водников, Союзная, Шмидта, Чкалова, Ирендык, Ахметова, Жуковского, Дмитриевская, Рычкова.
— Восточный район с 8 по 9 апреля: по улицам Гвардейская, Мечетлинская, Стадионная, Мелеузовская, Сельская, Апрельская, Касимовская, Высоковольтная, Олимпийская, Татышлинская, Майская, Кигинская, Волгоградская, Производственная, Коммунальная, Спортивная, Восточная, Семашко, Абзелиловская, Зелёная.