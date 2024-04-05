В Уфе пройдут испытания тепловых сетей

— Южный район с 8 по 9 апреля: по улицам 50 лет Октября от Айской до Цюрупы, Цюрупы, Революционная, Достоевского, Крупской, М. Карима, Ленина, Пархоменко, Кирова, 8 Марта, Айская, Владивостокская, Б. Ибрагимова, Запотоцкого, Чернышевского, Мингажева, Проспект Октября от 50 лет СССР до Бульвара Хадии Давлетшиной, Рихарда Зорге от Шафиева до Большой Гражданской, 50 лет СССР от Рихарда Зорге до Проспекта Октября, Бабушкина, Бессонова, Братьев Кадомцевых, Парковая, Шафиева, Комсомольская.