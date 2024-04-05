«Умоляю, верните ребенка»: волгоградка утверждает, что ее сына украли в роддоме

Жуткую историю рассказала 48-летняя волгоградка Наталья Житникова в эфире федерального канала на передаче Андрея Малахова. Женщина утверждает, что 30 лет назад в роддоме города Ленинска Волгоградской области у нее украли новорожденного сына. С тех пор она не оставляет надежды узнать правду и найти своего ребенка. После того, как история прогремела на всю страну, Бастрыкин поручил разобраться в похищении малыша в роддоме под Волгоградом.