«Умоляю, верните ребенка»: волгоградка утверждает, что ее сына украли в роддоме

Жуткую историю рассказала 48-летняя волгоградка Наталья Житникова в эфире федерального канала на передаче Андрея Малахова. Женщина утверждает, что 30 лет назад в роддоме города Ленинска Волгоградской области у нее украли новорожденного сына. С тех пор она не оставляет надежды узнать правду и найти своего ребенка. После того, как история прогремела на всю страну, Бастрыкин поручил разобраться в похищении малыша в роддоме под Волгоградом.
Это произошло в далеком 1994 году. Наталье было всего 17 лет, когда она узнала, что ждет ребенка. Родителям девушка сказать об этом побоялась, но правду вскрыли в ходе медосмотра в техникуме, где она тогда училась. «Помочь» волгоградке с ее проблемой тогда вызвалась комендант общежития, где проживала Наталья.
«Она отвела меня в больницу города Ленинска. Там меня осмотрели, сделали укол, а через время у меня начались роды. Я родила в палате на полу. Помню только, что это был мальчик, которого быстро завернули в пеленку и унесли», — вспоминает женщина.
Больше своего малыша она не видела. Тело ей не отдали. Спустя несколько часов после родов Наталье принесли какие-то документы, где она в полуобморочном состоянии поставила подписи.
«Я не знала, что подписываю, потому что была под наркозом», — говорит волгоградка.
Она уверена, что ее новорожденного сына отдали другой женщине. И потому уже 30 лет ищет правду.
«Как-то одна из медсестер, которые тогда работали на смене, мне сказала: “Да был у нас случай, что мальчика родила женщина и отказалась, а его отдали другой, которая с подушкой вместо живота ходила”. Я уверена, что это моего сына отдали», — плачет в эфире волгоградка.
Но все медработники, кто тогда трудился в Ленинском роддоме, либо не помнят случай Натальи, либо утверждают, что ее ребенок умер сразу после рождения. Но ответить на вопросы, почему волгоградке не отдали тело новорожденного сына и почему девушке, которая не собиралась делать аборт, вызвали преждевременные роды, никто так и не смог.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин после выхода в эфир этой передачи поручил провести проверку в Волгоградской области и представить ему доклад.
«Дано поручение руководителю СУ по Волгоградской области Семенову организовать процессуальную проверку по озвученным в телепередаче доводам и доложить о предварительно установленных обстоятельствах».
Напомним, что именно в 90-е годы в Волгоградской области произошла скандальная история: когда уроженку города-героя, а нынче гражданку Италии Надежду Фратти обвинили в том, что она вывезла из России сотни сирот на усыновление за границей. Она вывозила детей (в том числе новорожденных) через церковную организацию. Судьба 247-ми малышей, увезенных за рубеж таким образом, до сих пор неизвестна.