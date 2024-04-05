Когда в Самаре отключат отопление весной 2024 года: сроки и условия отключения

В этом году в России выдалась затяжная поздняя весна. Ночные морозы держались практически до конца марта. Именно поэтому отопление в этом сезоне могут отключить позже обычного. Рассказываем, когда в Самаре отключат отопление весной 2024 года.
На днях администрация Самары сообщила, что отопительный сезон этом году может затянуться. Согласно нормам, тепло отключают тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов и выше в течение пяти дней.
Однако метеосводка на ближайшие дни не особо радует. Если на этой неделе днем в городе было достаточно тепло, то уже в субботу, 6 апреля, столбик термометра днем опустится до +5…+7 градусов. Поэтому точной даты завершения отопительного сезона пока нет.
Если верить долгосрочному прогнозу от сервиса Gismeteo.ru, необходимых для отключения батарей показателей температура воздуха в Самаре достигнет примерно к середине апреля.
Для сравнения: в 2023 году тепло выключили 24 апреля, а в 2022 году — 22 апреля. Если прогноз от Gismeteo сбудется, то в 2024 году батареи станут холодными раньше примерно на одну неделю.