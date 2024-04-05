Когда в Самаре отключат отопление весной 2024 года: сроки и условия отключения

Однако метеосводка на ближайшие дни не особо радует. Если на этой неделе днем в городе было достаточно тепло, то уже в субботу, 6 апреля, столбик термометра днем опустится до +5…+7 градусов. Поэтому точной даты завершения отопительного сезона пока нет.