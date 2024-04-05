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Снег в Петербурге ждут в ближайшие часы. Выходные — последний шанс закрыть лыжный сезон

Снег в Петербурге ждут в ближайшие часы.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°

Погода в Петербурге 5 апреля снова меняется: днем температура перейдёт через ноль градусов, а вечером начнёт влиять циклон и приблизится атмосферный фронт. Осадки в виде снега пойдут в районе 17−19 часов, а затем они превратятся в мокрый снег. «Надеюсь, что это будет последний в ближайшее время снег, так как в дальнейшем потеплеет значительно», — пишет главный синоптик Александр Колесов.

В субботу, по его словам, погода будет очень хорошая: ветер повернет к западу и ослабеет, воздух днем прогреется до плюс 4−6 градусов. «Осадки если и будут в виде дождя, то минимальные, а так и солнце должно показаться», — прогнозирует синоптик.

«Свежевыпавший снег сразу не растает, особенно на Карельском перешейке, так что можно в субботу смело закрывать лыжный сезон, потому что в дальнейшем такого случая не представится, уже с воскресенья потеплеет значительно», — отмечает Колесов.

Западный ветер будет усиливаться в воскресенье и в понедельник. При этом он будет нести к нам тёплый воздух, поэтому в воскресенье ожидается до плюс 10, в понедельник до плюс 13 градусов.

«Думаю, отдельные дождики уже не испортят весеннего настроения», — резюмирует синоптик.

Также читайте на «Фонтанке» прогноз погоды на ближайшие дни от центра «ФОБОС». Он чуть-чуть отличается, например завтра московские метеорологи обещают нам плотные облака.