Снег в Петербурге ждут в ближайшие часы. Выходные — последний шанс закрыть лыжный сезон

Погода в Петербурге 5 апреля снова меняется: днем температура перейдёт через ноль градусов, а вечером начнёт влиять циклон и приблизится атмосферный фронт. Осадки в виде снега пойдут в районе 17−19 часов, а затем они превратятся в мокрый снег. «Надеюсь, что это будет последний в ближайшее время снег, так как в дальнейшем потеплеет значительно», — пишет главный синоптик Александр Колесов.