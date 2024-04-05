Воду отключат 9 апреля в Левобережном районе Воронежа

В Левобережном районе Воронежа 9 апреля на нескольких улицах отключат воду из-за плановых работ. Ресурс не будет поступать в школу, детсад и ряд домов. Об этом предупредил горожан Водоканал.
В этом время специалисты будут ремонтировать водопроводную магистраль диаметром 200 мм на улице Путилина. Холодную воду отключат с 10:00 до 15:00 9 апреля.
Под ограничение подпадают:
— улица Менделеева,
— улица Небольсина (в том числе 13а, где находится детский сад),
— Новосибирская (№ 16, 18, 20, 20А, 24, 26),
— Ростовская (дома № 1−16).
А также — Костромская, Цимлянская (здесь находится школа), Путилина, Новикова, Кронштадтская, Варшавская.