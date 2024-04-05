В полиции рассказали, что делать, если на пешехода наехал электросамокат

Открылся сезон электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Соответственно, участились случаи, когда пешеходы попадают в происшествия даже на тротуаре.
При попадании в ДТП с СИМ пешеходу необходимо совершить следующие действия, рекомендует юрист:
— Вызвать ГИБДД;
— По возможности сфотографировать место столкновения, самокат и того, кто управлял самокатом;
— Записать контакты свидетелей;
— После прибытия сотрудников ГИБДД и составления протокола внимательно его прочесть и подписать;
— Также следует получить медицинское заключение о травмах, полученных в результате столкновения.