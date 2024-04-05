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В полиции рассказали, что делать, если на пешехода наехал электросамокат

В случае происшествия необходимо обратиться в полицию.

Источник: Аргументы и факты

Открылся сезон электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Соответственно, участились случаи, когда пешеходы попадают в происшествия даже на тротуаре.

При попадании в ДТП с СИМ пешеходу необходимо совершить следующие действия, рекомендует юрист:

— Вызвать ГИБДД;

— По возможности сфотографировать место столкновения, самокат и того, кто управлял самокатом;

— Записать контакты свидетелей;

— После прибытия сотрудников ГИБДД и составления протокола внимательно его прочесть и подписать;

— Также следует получить медицинское заключение о травмах, полученных в результате столкновения.

ГИБДД