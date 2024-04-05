В Кузбассе на пятничный субботник с оркестром вышли 129 тысяч человек

Во втором пятничном Всекузбасском субботнике поучаствовало 129 тысяч человек — это сотрудники предприятий и организаций, работники ЖКХ, волонтёры, студенты, общественники и другие неравнодушные жители. В Прокопьевске у ДК им. Артёма даже играл духовой оркестр, а у ДК «Красная Горка» накрыли чайный стол.
«Субботники в течение всего месяца — это наша кузбасская традиция, объединяющая не одно поколение людей. Тысячи людей дружно наводят чистоту и порядок после зимы на улицах, в парках и скверах, в своих дворах. Уверен, что кузбассовцы, которые активно участвуют в наведении порядка в общественных местах, уже никогда не будут мусорить на улицах», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
Так, в Кемерове люди массово убрали набережную Кировского района, проспекты Советский, Кузнецкий, Октябрьский, улицы Весенняя, Красноармейская, Дзержинского, Космическая и др.
В Новокузнецке масштабная уборка также прошла во всех районах города. Жители Тайги рыхлили снег, убирали листву и подметали тротуары. В Прокопьевске убирали парки, скверы, аллеи и другие общественные пространства. Также волонтёры очищали от снега дворы семьям участников СВО.
Сезон субботников стартовал в прошлую пятницу. На первый субботник вышли более 91,5 тыс. жителей со всех муниципальных образований. Субботники в апреле будут проходить каждую пятницу, присоединиться могут все желающие.