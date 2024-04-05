В Кузбассе на пятничный субботник с оркестром вышли 129 тысяч человек

«Субботники в течение всего месяца — это наша кузбасская традиция, объединяющая не одно поколение людей. Тысячи людей дружно наводят чистоту и порядок после зимы на улицах, в парках и скверах, в своих дворах. Уверен, что кузбассовцы, которые активно участвуют в наведении порядка в общественных местах, уже никогда не будут мусорить на улицах», — сказал губернатор Сергей Цивилев.