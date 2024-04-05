Декретные выплаты, налоговые вычеты и материнский капитал: На какие льготы могут рассчитывать беременные жительницы Нижнего Новгорода

Только за прошлый год в Нижегородской области родилось свыше 23 тысяч детей. Причем вот уже несколько лет подряд мальчиков в регионе рождается больше, чем девочек. По итогам прошлого года девочек родилось на 742 меньше, чем мальчиков. Чаще всего в прошлом году мамами становились нижегородки в возрасте от 30 до 39 лет. Во многом это объясняется тем, что женщины стараются сначала получить образование, сделать карьеру и встать на ноги. И только потом задумываются о потомстве. Чтобы поддержать будущих мамочек в регионе действует целый комплекс мер поддержки. Постепенно он будет только расширяться.