Декретные выплаты, налоговые вычеты и материнский капитал: На какие льготы могут рассчитывать беременные жительницы Нижнего Новгорода

7 апреля в России отмечается день беременных. В этот день принято чествовать будущих мамочек и тех, кто уже успел подарить миру не одну жизнь. Сейчас вопросам демографии в стране уделяется особенно пристальное внимание — выплачивается материнский капитал, обеспечиваются пособия и льготы. В преддверие праздника «КП-Нижний Новгород» выяснила, на какие льготы и выплаты могут рассчитывать нижегородки, уходя в декрет.
Только за прошлый год в Нижегородской области родилось свыше 23 тысяч детей. Причем вот уже несколько лет подряд мальчиков в регионе рождается больше, чем девочек. По итогам прошлого года девочек родилось на 742 меньше, чем мальчиков. Чаще всего в прошлом году мамами становились нижегородки в возрасте от 30 до 39 лет. Во многом это объясняется тем, что женщины стараются сначала получить образование, сделать карьеру и встать на ноги. И только потом задумываются о потомстве. Чтобы поддержать будущих мамочек в регионе действует целый комплекс мер поддержки. Постепенно он будет только расширяться.
— В Нижегородской области примут решения, которые дополнят новый федеральный нацпроект «Семья», — пообещал в этом году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Будет обеспечена дополнительная помощь в уходе за ребенком для работающих семей, обеспечен достойный заработок при рождении детей. Также будет радикально увеличен размер регионального материнского капитала. Причем он будет зависеть от количества детей. Также в Нижегородской области будет создано индивидуальное сопровождение семей по вопросам репродуктивного здоровья и семейного благополучия. Необходимо создать ресурсный центр по принципу «одного окна», призванный обеспечить индивидуальное сопровождение семей с детьми или планирующими детей. Причем работать такой центр должен и в самом Нижнем Новгороде и в муниципалитетах. Все эти меры должны быть разработаны и приняты уже в этом году.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, с 1 февраля пособие по беременности и родам в Нижегородской области выросло почти в полтора раза с 1 февраля 2024 года. Максимальный размер выплаты составляет более 500 тысяч рублей.
— Если будущая мама работает до последнего и уходит в отпуск перед самыми родами, то ей оплачивается только тот период, когда она находилась в отпуске, — пояснила управляющая отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина.
Также с 1 февраля 2024 года на 7,4% вырос материнский капитал. На первого ребенка государство выплачивает 630 тысяч рублей, на второго — 833 тысячи рублей. Если средства были израсходованы не полностью, то происходит индексация остатка.
Отдельные меры поддержки касаются сопровождения беременности. В частности, нижегородки могут воспользоваться родовым сертификатом на оплату медицинских услуг по сопровождению беременности и родам. Номинал родовых сертификатов составляет 12 тысяч рублей. Эти средства получает не сама будущая мама, а медицинское учреждение, которое оказывает ей услуги. Благодаря сертификату нижегородки могут сами выбрать женскую консультацию и роддом. Если же женщина выберет роды в платной клинике, то может получить налоговый вычет за роды. Максимальный размер суммы для вычета — 120 тысяч рублей в год.
Также еще до рождения ребенка нижегородки могут получить декретные выплаты. Им оплачивают отпуск по беременности и родам, который называют декретным отпуском. Просим не путать это с отпуском по уходу за ребенком, который начинается уже после рождения малыша. Стоит отметить, что получить декретные выплаты могут работающие нижегородки, безработные и студентки очных отделений. Эта мера распространяется и на усыновителей младенцев.