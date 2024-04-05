Грозы, шквал и град обрушатся на Казахстан в выходные

Согласно прогнозу, на большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в ночные часы
Сильные дожди прогнозируются 6 апреля в Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях,
«По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман. На северо-западе и севере республики понижение температуры воздуха днем от 13−20 до 7−15 тепла. В центре и на востоке страны днем столбики термометров повысятся до 15−20 тепла», — говорится в сообщении.