Грозы, шквал и град обрушатся на Казахстан в выходные

«По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман. На северо-западе и севере республики понижение температуры воздуха днем от 13−20 до 7−15 тепла. В центре и на востоке страны днем столбики термометров повысятся до 15−20 тепла», — говорится в сообщении.