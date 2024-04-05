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Грозы, шквал и град обрушатся на Казахстан в выходные

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 6, 7 и 8 апреля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: AP 2023

Согласно прогнозу, на большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в ночные часы 6—8 апреля на северо-западе, 8 апреля на севере пройдут осадки (дождь с переходом в снег), усилится ветер.

Сильные дожди прогнозируются 6 апреля в Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях, 6—7 апреля в Алматинской области, 8 апреля в области Улытау и Карагандинской области. В южных регионах ожидается гроза, град, шквал.

«По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман. На северо-западе и севере республики понижение температуры воздуха днем от 13−20 до 7−15 тепла. В центре и на востоке страны днем столбики термометров повысятся до 15−20 тепла», — говорится в сообщении.