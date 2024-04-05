МФЦ в Челябинской области начнут обслуживать посетителей без паспорта

Помимо Челябинской области, обслуживание по биометрии до конца года планируют запустить в Ленинградской и Липецкой областях. В каждом из трёх регионов выберут отделения МФЦ, где пройдёт тестирование сервиса. К настоящему времени Минэком, Минцифры и Центр биометрических технологий подготовили и направили в правительство РФ план развития проекта. Если в пилотных регионах он будет успешен, то его масштабируют по всей стране..