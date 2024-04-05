МФЦ в Челябинской области начнут обслуживать посетителей без паспорта

— Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги, — рассказали «Известиям» сотрудники аппарата Дмитрия Григоренко.
Помимо Челябинской области, обслуживание по биометрии до конца года планируют запустить в Ленинградской и Липецкой областях. В каждом из трёх регионов выберут отделения МФЦ, где пройдёт тестирование сервиса. К настоящему времени Минэком, Минцифры и Центр биометрических технологий подготовили и направили в правительство РФ план развития проекта. Если в пилотных регионах он будет успешен, то его масштабируют по всей стране..
Биометрия (биометрические персональные данные) — уникальные физиологические и биологические характеристики человека, которые используются для установления или подтверждения личности. Существует пять самых распространённых видов биометрии: отпечаток пальца, изображение лица, сетчатка глаза, рисунок вен и запись голоса.
Уже известно, что на Южном Урале первым отделением МФЦ, где начнут обслуживать по биометрии, станет офис в Челябинске на улице Труда, 164.
Напомним, недавно в Минэкологии Челябинской области появилась цифровая услуга, которая упростит получение и аннулирование охотничьего билета. Южноуральцам теперь не придётся посещать офис и стоять в очередях.